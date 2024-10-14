Karşıyaka, Saint-Quentin\'i Konuk Ediyor

Spor

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Karşıyaka, yarın Fransa temsilcisi Saint-Quentin'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 300, öğrenci 200 TL olarak açıklandı. Karşıyaka'da Süper Lig'deki Merkezefendi Belediyesi Basket maçında ayak bileğinden sakatlanan McDermott bu maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon iddialı başladığı Avrupa'da gruptaki ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Tenerife'ye 87-76 mağlup olan Karşıyaka, rakibini yenerek liderlik yarışında kaybettiği avantajı geri kazanmaya çalışacak. Saint-Quentin, ilk haftada Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos'u 84-54 yendi. Grubun diğer maçında ise Kolossos, Tenerife'yi 16 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.