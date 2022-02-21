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Karşıyaka'ya son dakika kabusu - Son Dakika

Karşıyaka'ya son dakika kabusu

21.02.2022 11:58
Karşıyaka'ya son dakika kabusu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dibe demir atan Karabükspor'u yenerek 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdikten sonra Orduspor 1967'ye son dakikada 1-0 mağlup olan Karşıyaka, kendisini düşme hattıyla puan puana buldu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dibe demir atan Karabükspor'u yenerek 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdikten sonra Orduspor 1967'ye son dakikada 1-0 mağlup olan Karşıyaka, kendisini düşme hattıyla puan puana buldu.

Yaptığı transferlerle şampiyonluk hayaliyle başladığı ligde sezon başından beri alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir ekibi, başa baş bir oyun ortaya koyup girdiği pozisyonları harcadığı Ordu deplasmanında 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü tek golle yıkıldı. Bu maça kadar üst üste 7 galibiyet alan güçlü rakibine karşı son anlara kadar direnen Karşıyaka, sahadan mağlubiyetle ayrılarak büyük üzüntü yaşadı.

AMATÖRE DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEKLigde son 9 maçta yalnız bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 21'ini farklı kaybeden Karabükspor'u yenip 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karşıyaka, kötü gidişi bir türlü sonlandıramadı. Şampiyonluk ve Play-Off yarışında çok erken havlu atan yeşil-kırmızılılar, 26 puanla düşme hattının yalnızca averajla üstünde kaldı. Grupta çarşamba günü alt sıralarda Karabükspor- Çankaya FK, Gümüşhanespor- Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanacak erteleme maçlarının 12'nci sıradaki Kaf-Kaf'ın sıralamadaki yerini daha aşağıya çekme ihtimali bulunuyor. İzmir'in köklü temsilcisi ligde kalan 11 maçta amatör kümeye düşmeme mücadelesi verecek.SON DAKİKALAR YAKTI

Karşıyaka, Ordu deplasmanında bu sezon 4'üncü kez son dakikalarda kalesinde gördüğü golle puan kaybetti. Bornova Stadı'nda oynadığı ilk maç olan ligin ilk yarısının son haftasındaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşılaşmasında 1-0 öne geçen İzmir ekibi, 88'inci dakikada beraberlik golünü kalesinde görüp 3 puandan oldu. 2'nci yarının ilk haftasında yine Bornova'da Esenler Erokspor karşısında öne geçen İzmir temsilcisi, 83'üncü dakikada beraberlik, 90+3'üncü dakikada mağlubiyet golünü yedi. Grupta 2 hafta önce YeşilyurtOfspor deplasmanında yine üstünlük golünü bulan yeşil-kırmızılılar, 89'uncu dakikadaki penaltıyla beraberliğe razı oldu. Dün de Orduspor 1967 önünde oyun 0-0 devam ederken 90+2'nci dakikada kalesinde gol gören Karşıyaka sahadan puansız ayrıldı.


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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Orduspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya son dakika kabusu - Son Dakika Spor


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