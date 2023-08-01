Kartal: Herkesi görmem lazım - Son Dakika
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Kartal: Herkesi görmem lazım

01.08.2023 23:49

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı sonrasında takımını değerlendirerek, herkesi görmesi ve taraması gerektiğini, ligin başlamasına 8-10 gün kaldığını ve en iyi şekilde başlamak istediklerini ifade etti. Oyun felsefeleri hakkında konuşan Kartal, topun hızını artırarak, oyunun yönünü değiştirerek top daha çok takımda kaldıklarını ve kenarlardan yaptıkları ataklarla sonuca ulaştıklarını belirtti. Ayrıca, Mert Hakan'ın oyuna girişi ve katkısıyla ilgili konuşan Kartal, herkesi görmesi ve taraması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı sonrasında takımını değerlendirerek, herkesi görmesi ve taraması gerektiğini, ligin başlamasına 8-10 gün kaldığını ve en iyi şekilde başlamak istediklerini ifade etti.

"SONUCA ULAŞTIK"

Oyun felsefeleri hakkında konuşan Kartal, "İlk maçta kendi evimizde 5-0 kazandık ama oyunun belli bölümlerinde lüzumsuz top kayıplarından ötürü geri dönüşlerimiz oldu, kontrataklara yakalandık. Bugün de bunun bilincindeydik. Rakibimizin kapanarak kontratağa çıkacağını da biliyorduk. Bugün topun hızını artırarak, oyunun yönünü değiştirerek top daha çok bizde kaldı. Kenarlardan yaptığımız üretken ataklarla sonuca gitmeyi hedefledik. Çünkü merkezde çok kalabalıklardı. Bugün istediğimiz gibi ilk 30 dakikayı, daha sonra ortaya koyduğumuz hareketlilikle, oyunu daha çok genişleterek, rakibin arkasına daha çok koridor koşuları yaparak kenarlardan getirdiğimiz toplarla sonuca ulaştık" dedi.

"HERGESİ GÖRMEM LAZIM"

Kadro yapılanmasına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Maçın etkili isimlerinden Mert Hakan'ın oyuna girişi ve katkısıyla ilgili konuşan Kartal, "Mert Hakan'ın iyi bir sekiz numara olduğunu, Crespo'nun yerine Mert Hakan'ı aldık. Rakip takımın üzerine çok gittik. Bright'ı koşularla, Mert'in araya arkaya koşularıyla sonuca gittik. Herkesi gördük. Herkesi görmem, taramam lazım. 8-10 gün kaldı ligin başlamasına. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal: Herkesi görmem lazım - Son Dakika
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