Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç görevinden istifa etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç'a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç istifa etti - Son Dakika

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