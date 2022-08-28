Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç istifa etti - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç istifa etti

28.08.2022 16:40
Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç istifa etti

Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç görevinden ayrıldı.

Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç görevinden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç görevinden istifa etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç'a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Sportif Direktör Emir Saraç istifa etti - Son Dakika
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