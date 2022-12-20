Selçuk İnan'a ilk maçında yıkımı yaşattılar! Son dakikalarda yaptığı hamle Fatih Terim'i akıllara getirdi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.

ÜMRANİYESPOR TURLADI

Karşılaşmada Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic ve 86. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Yunus Mallı attı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINDA MAĞLUP

Selçuk İnan, Kasımpaşa Teknik Direktörü olarak ilk maçına çıkarken sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın son dakikalarında futbolcu ve antrenör olarak birlikte çalıştığı Fatih Terim gibi stoperini ileri uca gönderen Selçuk İnan, yaptığı hamleden sonuç alamadı.