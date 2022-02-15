Üye Girişi
Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı

15.02.2022 23:39

- Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı Kastamonu Belediyespor, Türkiye Hentbol Süper Ligi'nde karşılaşacağı Yalıkavak Spor Kulübü hazırlıklarını tamamladı.

- Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı

KASTAMONU - Kastamonu Belediyespor, Türkiye Hentbol Süper Ligi'nde karşılaşacağı Yalıkavak Spor Kulübü hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavak Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacak olan Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk edeceği Yalıkavak Spor Kulübü hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu Merkez Spor Salonunda saat 17.00'da karşı karşıya gelecek olan Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavak Spor Kulübü'nün birer yenilgisi bulunuyor. Sezonun bitmesine 10 maç kalmasına rağmen galip gelecek takımın büyük avantaj sağlayacak karşılaşmaya iddialı hazırlanan Kastamonu Belediyespor, seyircinin de desteğiyle DELO Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından hafif idmanlarla Yalıkavak Spor Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşmayı beklemeye geçti.

"Kazandığımızda taktirde yüzde 70 şampiyonluğa yaklaşmış olacağız"

Kastamonu Belediyespor Kulübü Antrenörü Hakan Günal, "Sezonun Süper Ligi açısından en önemli maçlarından bir tanesine çıkacağız. Garanti olan herhangi bir şey yok ama Yalıkavak'ı yendiğimiz takdirde yüzde 70 oranında şampiyon olacağımız bir karşılaşma. Ben bunu sporcu arkadaşlarıma da söyledim. Yendiğimiz taktirde yüzde 70 oranında şampiyonluğa yaklaşmış olacağız. Fakat bu maçtan sonra 11 maçımız daha olacak Süper Lig'de oynayacağımız. Önemli bir maç, rakibimiz de önemli. Hem bizim takımımızın hem de Yalıkavak'ın birer mağlubiyeti bulunuyor. Kazananın çok büyük avantaj sağlayacağı bir maç olacak. Pazar günü oynadığımız yüksek tempodaki maçtan sonra dün jenerasyon çalışması yaptık bugün de daha çok taktik ağırlıklı çalışma yaptık. Biraz çocuklarımızı bu maça motive ettik, kendileri zaten profesyonel bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz hiçbir maçta. Hem de rakibimizin yapacakları hem de bizlerin yapacakları açısından bir çalışma gerçekleştirdik ve şu anda idmanımızı bitirdik, maç saatini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500

Kastamonu Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:38 Medikal firmasında genel müdür olan kadın, lüks rezidansın 23. kattan atladı! Arkasında birde not bıraktı
23:28 Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol!
23:06 Taksim'de yaşanan feci kaza kameralarda! 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı
22:57 Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!
22:49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum
22:38 Efsane futbolcudan futbolseverleri üzen sözler: Kalbim düzgün çalışmıyor
22:32 Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge yaşamını yitirdi
22:32 Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek yayınladı
22:07 Şampiyonlar Ligi heyecanı geri döndü! İşte herkesin merak ettiği dev maçlarda ilk 11'ler
21:38 Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 23:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Belediyesyor, Yalıkavak hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement