Nesine 2. Lig'de tamamlanan 7. haftayı GMG Kastamonuspor averajla lider kapattı.
Grupta sona eren haftanın ardından 16 puanla ilk sırayı Kastamonu temsilcisi aldı. Averajla Beykoz Anadoluspor 2. sıraya yerleşti.
Beyaz Grup'ta tamamlanan 7. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|7
|5
|1
|1
|12
|6
|6
|16
|2.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|7
|5
|1
|1
|13
|8
|5
|16
|3.BATMAN PETROLSPOR
|7
|5
|0
|2
|15
|3
|12
|15
|4.SARIYER
|7
|4
|3
|0
|10
|1
|9
|15
|5.ALTINORDU
|7
|4
|3
|0
|9
|3
|6
|15
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|7
|4
|2
|1
|12
|3
|9
|14
|7.İSKENDERUNSPOR
|7
|4
|2
|1
|12
|4
|8
|14
|8.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01
|7
|3
|1
|3
|11
|9
|2
|10
|9.FETHİYESPOR
|7
|3
|1
|3
|9
|11
|-2
|10
|10.KIRKLARELİSPOR
|7
|2
|3
|2
|7
|7
|0
|9
|11.İNEGÖLSPOR
|7
|2
|3
|2
|5
|6
|-1
|9
|12.KEPEZSPOR
|7
|2
|2
|3
|9
|6
|3
|8
|13.1461 TRABZON FK
|7
|2
|1
|4
|7
|9
|-2
|7
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32
|7
|1
|2
|4
|5
|11
|-6
|5
|15.ALTAY
|7
|1
|2
|4
|5
|16
|-11
|5
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|7
|0
|2
|5
|4
|14
|-10
|2
|17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|7
|0
|2
|5
|2
|12
|-10
|2
|18.AFYONSPOR
|7
|0
|1
|6
|3
|21
|-18
|1
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor 2. Lig'de Lider - Son Dakika
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