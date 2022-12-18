Dünya Kupası finalini tribünden takip eden Erdoğan, Arjantin'in zaferini sonrası bir mesaj paylaştı - Son Dakika
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Dünya Kupası finalini tribünden takip eden Erdoğan, Arjantin'in zaferini sonrası bir mesaj paylaştı

18.12.2022 21:50

2022 FIFA Dünya Kupası'nın unutulmaz finalinde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürdü. Maç sonrası karşılaşmayı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e tebrik mesajı geldi. Erdoğan, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.

Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda kazandı. 1978 ve 1986'da bu kupayı kazanan Arjantin, 36 yıllık hasretine Katar'da son vermiş oldu. Lionel Messi, kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini de Katar'da kazandı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI GELDİ

Maç bitiminin ardından birçok lider Arjantin'i tebrik ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

MESSİ İLKLERE İMZA ATTI

Lionel Messi, 23'te Arjantin'i Fransa karşısında 1-0 öne geçiren penaltı golünü kaydetti. Messi böylece bir Dünya Kupası'nda son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk futbolcu oldu. Messi, grup aşamasında da iki gol atmıştı.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası finalini tribünden takip eden Erdoğan, Arjantin'in zaferini sonrası bir mesaj paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası finalini tribünden takip eden Erdoğan, Arjantin'in zaferini sonrası bir mesaj paylaştı - Son Dakika
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