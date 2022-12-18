Dünya Kupası finali nefesleri kesti! Santim farkıyla bozulan ofsayt Messi'ye kupayı getirdi

Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda kazandı. Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte resmen parçaladı. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı.

MBAPPE MAÇI ÇEVİRDİ

Fransa, ilk yarıda iki değişiklik birden yapmak zorunda kaldı. Ancak bu hamle sonucu değiştirmedi. Mbappe, 80'de attığı penaltı golüyle Fransa'yı umutlandırdı. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Mbappe gelişine vurduğu şutla maçı uzatmaya gördü.

KALÇASIYLA OFSAYTI BOZDU

2-0 önde olduğu maçta üstünlüğü koruyamayan Arjantin'de kaptan Messi sahneye çıkan isim oldu. 35 yaşındaki yıldız, 108. dakikada attığı golle Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. Messi'nin attığı 2. gol, ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi. VAR'dan gelen görüntülerde Fransız oyuncunun ofsaytı kalçasıyla bozduğu görüşürken, atılan gol Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. Mbappe ise 117. dakikada skoru eşitleyerek maçı penaltılara götürdü. Penaltılarda ise Arjantin maçı kazanarak 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazandı.

ARJANTİN FİNALE NASIL GELDİ?

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangocular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Tangocular yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.