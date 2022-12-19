Ronaldo'cular ile Messi'ciler yarışa tutuştu! Rekor için kıyasıya savaşıyorlar - Son Dakika
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Ronaldo'cular ile Messi'ciler yarışa tutuştu! Rekor için kıyasıya savaşıyorlar

19.12.2022 21:24

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraflar 47 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en fazla beğeni alan spor paylaşımı olurken Cristiano Ronaldo'nun hayranlarından ilginç bir hamle geldi. Ronaldo'nun hayranları Instagram'da en fazla beğeni alan 'yumurta' fotoğrafına beğeni yağdırdı. Durumu fark eden Messi hayranları ise paylaşıma yaptıkları beğenileri geri çekti.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada tarihe geçti.

47 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Arjantin Milli Takımı ile turnuvaya damga vuran Lionel Messi, sosyal medyada da destan yazdı. Arjantinli yıldızın kupalı paylaşımı, 47 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.

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Öte yandan Instagram'da en çok beğeni sayısına sahip olan hesap World_record_egg'den paylaşılan yumurta fotoğrafı. Fotoğrafta an itibariyle 56 milyon beğeni bulunurken, Cristiano Ronaldo'nun hayranları Messi'nin paylaşımı rekoru kırmasın diye paylaşıma beğeni yağdırdı.

ARJANTİNLİLER BEĞENİLERİ ÇEKİYOR

Bu durumu fark eden Messi'nin hayranlarından yaşanan duruma anında karşılık geldi. Yumurta fotoğrafına beğeni yapan kişiler beğenilerini çekmeye başladı.

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Son Dakika Spor Ronaldo'cular ile Messi'ciler yarışa tutuştu! Rekor için kıyasıya savaşıyorlar - Son Dakika


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