Katar Yıldızlar Ligi'nden örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelerin yarasını saracak - Son Dakika
Üye Girişi

Katar Yıldızlar Ligi'nden örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelerin yarasını saracak

08.02.2023 13:14
Katar Yıldızlar Ligi'nden örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelerin yarasını saracak

Katar Yıldızlar Ligi, yarın Katar Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tüm bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye'yi de etkileyen depremler sonrasında spor dünyasından Türkiye ve Suriye'de destekler gelmeye devam ediyor. Katar Yıldızlar Ligi, bugün yaptığı açıklamayla yarın oynanacak olan Katar Kupası yarı final karşılaşmalarının bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'ye gönderileceğini belirtti.

TARAFTARLARDAN BİLET ALINMASI İSTENDİ

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek amacıyla böyle bir girişimin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, taraftarların bilet alarak bu girişime katkıda bulunması istenildi.

Katar'dan örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelere gönderilecek

2 MÜCADELE OYNANACAK

Katar Kupası Yarı Finali'nde yarın saat 16.40'da Al Sadd - Al Arabi, 19.45'te ise Al Duhail - Al Wakrah karşılaşmaları oynanacak. Bu karşılaşmalardan elde edilen gelirler depremzedelere gönderilecek.

YORUMLAR
500
Enkaz altından 'Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim' diye seslenen Sude'den acı haber geldi Enkaz altından 'Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim' diye seslenen Sude'den acı haber geldi 44 saat sonra gelen mucize! Enkaz altındaki bebeğe şişe kapağıyla su verdiler 44 saat sonra gelen mucize! Enkaz altındaki bebeğe şişe kapağıyla su verdiler

Kahramanmaraş, Deprem, Futbol, Hatay, Katar, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar Yıldızlar Ligi'nden örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelerin yarasını saracak - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Katar Yıldızlar Ligi'nden örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelerin yarasını saracak
12:52 Katar'dan örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelere gönderilecek
12:35 Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddeler göle döndü, işyerleri boşaltıldı, araçlar mahsur
12:45 İmamdan duygulandıran hareket! Camide bekleyen çocuk depremzedeler için çizgi film açtı
12:02 Bilecik'te "Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür" paylaşımı yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı
12:39 İmamdan yürekleri ısıtan hareket! Camide bekleyen çocuk depremzedeler için çizgi film açtı
12:14 Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
12:35 Depremin ardından deniz seviyesi yükseldi! Hatay'da caddeler göle döndü
12:32 Naci Görür İstanbul için uyardı: Deprem 2029 yılında olabilir
12:32 Enkaz altından sağ çıkarılarak hastaneye kaldırılan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 13:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Katar Yıldızlar Ligi'nden örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelerin yarasını saracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement