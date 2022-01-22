Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Titisee-Neustadt ayağında Alman Karl Geiger, birinciliği elde etti.

Almanya'da düzenlenen organizasyonda 132 ve 141 metrelik atlayışları sonucu toplamda 288.3 puan alan Geiger birinci oldu.

Sloven Anze Lanisek 283.1 puanla ikinci, Alman Markus Eisenbichler 273.9 puanla üçüncü sırayı aldı.

Elemeleri geçerek finalde mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ise ilk turdaki 115 metrelik atlayışıyla 97.1 puan aldı ve yarışmayı 50 sporcu arasında 42. sırada bitirdi.