Kayode gol sayısını 7 yaptı - Son Dakika
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Kayode gol sayısını 7 yaptı

20.03.2022 16:02
Kayode gol sayısını 7 yaptı

DG Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, Altay ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.

DG Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, Altay ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da Kayode attığı golle galibiyete katkı sağladı. Maçın 78. dakikasında topla buluşan Kayode, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

28 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Kayode, 4 golün 2'sini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Kayode 90 dakikada sahada kaldı. - SİVAS

Kayode gol sayısını 7 yaptı

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Kaynak: İHA

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