Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

16.05.2022 15:59
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme A Grubunda haftanın önemli maçında lider Gazi Osman Paşaspor, rakibi İsmail Okumuş FK'yi kaptan Emrecan Tepedaş'ın son dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı.

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme A Grubunda haftanın önemli maçında lider Gazi Osman Paşaspor, rakibi İsmail Okumuş FK'yi kaptan Emrecan Tepedaş'ın son dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı. Ligin ilk yarısını namağlup olarak tamamlayan Gazi Osman Paşaspor ikinci yarı öncesi büyük avantaj sağladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Serkan Yıldırım xx, Murat Ahi xx

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener xx, Efekan Korkmaz xx, (Adem Karataş dk.90 ?),Musa Örüş xx, Ahmet Sürmeli xx, Abdulkerim Sain xxx, Cengiz Çay xxx, Hasan Doğan xx, (Hasan Yılmaz dk.90 ?), Mustafa Kozan xx, (Emre Doğan dk.72 x), Silvan Gezer xx, (Mustafa Gezgin dk.72 x), Semihcan Gül xx, (Engin Gezgin dk.90 ?), Emrecan Tepedaş xxx

İsmail Okumuş FK: Fırat Ayçiçek xx, Engin Üçel xx, Alihan Koçer xx, Samed Koçyiğit xx, Muhammet Raşit Kılıç xx, (Mehmet Yavuz dk.90 ?), Yusuf Soysal xx, (Yusuf Şengül dk.65 x), Mücahit Mehmet xx, Eren Muslu xx, Hüseyin Çakır xx, Furkan Karakaya xx, Metin Titiz xx, (Recep Tayyip Fidan dk.85 ?)

Gol: Emrecan Tepedaş (dk.90+1) (Gaziosmanpaşaspor) - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

YORUMLAR
500
Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Sungur FK deplasmanda farklı kazandı Sungur FK deplasmanda farklı kazandı

İsmail Okumuş, Kayseri, Özbek, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
15:32 Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz
15:26 2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu! Taylor Swift ve BTS törene aldığı ödüllerle damga vurdu
15:24 Yaz döneminin 1 numaralı transferinde beklenen oldu: Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı
15:19 Trabzonsporlu futbolcular kupayla birlikte yatakta poz verdi
15:17 Ukraynalılar tarafından esir alınan Rus askerinden kan donduran sözler: Yerde yatan yaralı askeri bir komutanımız kafasına sıkarak öldürdü
15:07 Hakim dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Ömer Arif, kendisine sunulacak karanlık teklife nasıl bir cevap verecek?
15:05 Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement