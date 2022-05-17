Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

17.05.2022 12:25
Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri 1. Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 18 müsabakada toplam 93 gol atıldı. En farklı galibiyeti D Grubu mücadele eden Erkiletspor deplasmanda Yıldırım Beyazıt Şafakspor'u 10-1 yenerek aldı. F Grubunda hafta sonu karşılaşma oynanmadı. 1. Amatör Küme 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu

Gaziosmanpaşa 1-0 İsmail Okumuş FK

Güneşspor 5-0 Cırgalanspor

Güneşli Gençlikspor 0-5 Kayseri Simya Koleji

Erciyes İdmangücü 0-2 Büyüleyenspor

B Grubu

Sindelhöyük 7-0 Kayseri İdmanyurdu

Yeni Kıranardıspor 2-1 Yeni Esenspor

Kocasinan Gençlikspor 3-1 Argıncık Esnafspor

Talas İdmanyurdu 0-9 Yerköyspor

C Grubu

Develi Erciyesspor 2-6 Sungur FK

Kuşçu Mithatpaşaspor 0-3 Cuma Uluçay Talasspor

1966 Turanspor 4-1 Sarız Anadoluspor

Demirspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor

D Grubu

Develi 1954 Spor 1-4 Anadolu Yıldızları

Y.B. Şafakspor 1-10 Erkiletspor

Yeni Döğerspor 2-4 Talas Denizspor

Kafkasspor 3-0 Sağlıkspor (Hükmen)

E Grubu

Belsinspor 4 -2 Yeni Erciyesspor

Pınarbaşı Belediyespor 1-8 Anayurt Finalspor

Makfitspor 1-0 Bünyan Belediyespor

Olimpik Gençlik 0-3 Kocasinan Yemlihaspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı
Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 Yeni Esenspor: 1 Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 Yeni Esenspor: 1

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı - Son Dakika
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