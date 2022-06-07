Goller: Ömer Bozkuş dk.7 ve 43, Kubilay Babacan dk.27 ve 29, Ertekin Yalçın dk.11 (kendi kalesine), Hüseyin Can Uçar dk.20, Emrah Demir dk.82 (Makfitspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hüseyin Can, Emrah Demir, Pınarbaşı, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu - Son Dakika

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