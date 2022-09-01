Kayseri Basketbol'da ikinci başkan Ahmet Bozbey, görevinden ayrıldı - Son Dakika
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Kayseri Basketbol'da ikinci başkan Ahmet Bozbey, görevinden ayrıldı

01.09.2022 17:12
Kayseri Basketbol'da ikinci başkan Ahmet Bozbey, görevinden ayrıldı

Kayseri Basketbol Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Bozbey, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kayseri Basketbol Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Bozbey, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bozbey, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde görev alamayacağını bildirdi.

Kulüpte 17 yıl önce genel menajer olarak göreve başladığını anımsatan Bozbey, birçok başarıda takıma katkı sağladığını, yoğun iş temposundan dolayı fazla zaman ayıramayacağı düşüncesiyle de bırakma kararı aldığını belirtti.

Görevde bulunduğu süre boyunca kulüp için elinden geleni yaptığını vurgulayan Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

"Ekip arkadaşlarımla çok zorlu dönemler atlatıp, bir şekilde kulübü ayakta tuttuğumuz için çok mutluyum. Geçirdiğimiz zorlu dönemlerde bize destek olan değerli büyüklerimize sonsuz teşekkür ederim. Bu dönemde takımımıza sahip çıkan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ne kadar teşekkür etsek azdır. Eminim ki yeni yönetimle birlikte kulübümüz özlenen günlere tekrar dönecektir. Her zaman bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğum takımıma başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

Ahmet Bozbey, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Basketbol'da ikinci başkan Ahmet Bozbey, görevinden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Basketbol'da ikinci başkan Ahmet Bozbey, görevinden ayrıldı - Son Dakika
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