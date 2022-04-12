Kayseri Şekerspor'dan amatör kulüplere maddi destek - Son Dakika
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Kayseri Şekerspor'dan amatör kulüplere maddi destek

12.04.2022 11:11
Kayseri Şekerspor'dan amatör kulüplere maddi destek

Kayseri Şekerspor, Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerine isim sponsorluğu için 2'şer bin TL maddi destek verdi.

Kayseri Şekerspor, Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerine isim sponsorluğu için 2'şer bin TL maddi destek verdi.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek'in ismi Birinci Amatör Küme'ye verilmişti. Adem Özbek Sezonu 1. Amatör Küme isim sponsorluğu için Kayseri Şekerspor tarafından 1. Küme'de mücadele eden ekiplerin hesabına 2'şer bin TL yatırıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'ın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'a hayırlı olsun ziyaretinde konu gündeme gelmiş ve Kayseri Şekerspor'un isim sponsorluğu için kulüplere maddi destek vermesi kararlaştırılmıştı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, isim sponsorluğundan gelen paranın kulüp hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'a ayrıca teşekkür ediyorum. Amatör kulüplere çok önemli destek verdi. Kayseri Şekerspor Başkanı İbrahim Dayı ve yönetim kuruluna, Kayseri Şekerspor Kulüp Müdürü Emin Gök'e verilen destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu vesile ile Merhum Adem Özbek'e Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor'dan amatör kulüplere maddi destek

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Kayseri Şekerspor, Türk Lirası, Kayseri, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Şekerspor'dan amatör kulüplere maddi destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Şekerspor'dan amatör kulüplere maddi destek - Son Dakika
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