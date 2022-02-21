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Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme

21.02.2022 10:10
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunun 14. hafta maçında Buğdaylıspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunun 14. hafta maçında Buğdaylıspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi. 9 golün atıldığı 2 kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanı Kayserigücü aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç x, Turan Çelik x, Yakup Aksoy x

Buğdaylıspor: Mehmet Atalay xx, Sami İnkayası xx, Serhat Özdemir xx, Ahmet Polat x, Ubeydullah Gün xx, Osman Karapınar xxx, Mehmet Dikmen xx, Murat Çift xx, Ahmet Arsoy xx (Hüseyin Pekşan Dk.64 xx), Muhammed Ali Uzunoğlu xx (Aşkın Okur Dk.75 xx), Kahraman Eyüp Alan xx

Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx (Yusuf Aksu Dk.65 x), Çağlar Erdemci x, Rafet Kayapınar xx, Halil İbrahim Avcı x, Mehmet Kahveci x (Fatih Çanakçıo Dk.75 x), Mücahit Baykaldı x, Turgut Yetük xx, Emre Öztürk xx, Alper Durdu xx (Cüneyt Egemen Karagöz Dk.46 x), Eren Torbalı x (Mehmet Akif Kaman Dk.65 x), Mehmet Furkan Ağca xx

Goller: Kahraman Eyüp Alan (dk.40), Osman Kayapınar (dk. 69, dk. 77, dk. 89 (pen) (Buğdaylıspor) Eren Torbalı (dk. 9, dk. 53), Turgut Yetük (dk.28, Alper Durdu (dk.30), Mehmet Akif Kaman (dk.90+6) (Kayserigücü)

Kırmızı Kartlar: Halil İbrahim Avcı, Mücahit Baykaldı (Kayserigücü) - KAYSERİ

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Serhat Özdemir, Mehmet Atalay, Ahmet Polat, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika Spor


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