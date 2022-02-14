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Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

14.02.2022 13:54
Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan 13. hafta karşılaşmalarında oynana 9 maçta tam 40 gol atıldı.

13. haftada oynanan 9 maçın 2'sinde 8'er gol atıldı. Kocasinan Ülküspor ile Sanayi Esnafspor 4-4 berabere kalırken Talas Anayurtspor bol gollü maçta Özvatan Gençlikspor'u 5-3 mağlup etti. Süper Amatör Küme 13. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen Makina-Buğdaylıspor 3-1

Kayserigücü-Kocasinan Şimşekspor 1-1

Erciyes Reşadiye Gençlik-Esentepespor 1-3

Tomarza Belediyespor- Gençlerbirliği 1-2

Hacılar Erciyesspor- Başakpınar Belediyespor 6-1

Kayseri Şekerspor- Amarat Gençlikspor 3-0

Gültepespor- OSB Atletikspor 1-0

Kocasinan Ülküspor-Sanayi Esnafspor 4-4

Talas Anayurtspor-Özvatan Gençlikspor 5-3

Kayseri Yolspor-Yavuzspor 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ

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Cumartesi, Kocasinan, Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan - Son Dakika Spor


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