Kayseri U18 Ligi Play-Off - Son Dakika
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Kayseri U18 Ligi Play-Off

17.04.2022 09:21
Kayseri U18 Ligi Play-Off

Kayseri U18 Ligi Play-Off maçında Kocasinan Şimşekspor, rakibi Talasgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Kayseri U18 Ligi Play-Off maçında Kocasinan Şimşekspor, rakibi Talasgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Kocasinan Şimşekspor aldığı bu galibiyetle Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Harun Soyeşik xx, Kadir Çelikbaş xx

Kocasinan Şimşekspor U18: Fazlı Güner xx (Ahmet Taş Dk.60 x), Abdülkadir Söyler xxx, Halil Yönlü xxx, Karahan Karahan xxx, Buğrahan Duğan xxx, Fikret Arda İbiş xx (Efe Aydın Dk.50 x), Mustafa Bulut xxx (Onur Bağcı Dk.78 x), Mehmet Tek xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xxx

Talasgücü Belediyespor U18: Mustafa Aslan x, Mehmet Küpeli xx (Ahmet Said Dk.78 x), Mehmet Aydemir xx, Hanifi Güray Kepenek xx, Türkislam Konateke xx, Ömer Kaya xx (Hakkı Batuhan Turan Dk.67 x), Onur Han Ünal xx, Harun Akhan xx, Bahadır Sarıçiçek xx, İbrahim Özdemir xx (Oğuzhan Turan Dk.46 x)

Goller: Buğrahan Duğan (dk. 44), Batuhan Bozkurt Bolat (dk.52) (Kocasinan Şimşekspor U18), Harun Akhan (dk. 54) (Talasgücü Belediyespor U18) - KAYSERİ

Kayseri U18 Ligi Play-Off

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Ahmet Taş, Kocasinan, Play Off, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri U18 Ligi Play-Off - Son Dakika


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