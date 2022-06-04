Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi - Son Dakika
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Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi

04.06.2022 08:32
Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi

Geride kalan sezon kalesinde 61 gol yiyen Yukatel Kayserispor'da 4 kaleci forma giydi.

Geride kalan sezon kalesinde 61 gol yiyen Yukatel Kayserispor'da 4 kaleci forma giydi.

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 61 gol yedi. Sezonun ilk maçında kaleyi Doğan Alemdar korurken, 2. haftadan itibaren ise Rumen kaleci Silviu Lung kaleyi devraldı. Kayserispor'da bu sezon Doğan Alemdar, Silviu Lung, Cenk Gönen ve Bilal Bayazıt eldiven giyen isimler oldu. Doğan Alemdar 1 maçta 3 gol, Lung 30 maçta 46 gol, Bilal Bayazıt 5 maçta 10 gol yerken, Cenk Gönen de 2 maçta 2 gol yedi.

Silviu Lung, geride kalan sezon da en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer aldı. Rumen file bekçisi, geride kalan sezon Başakşehir (2), Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep, Sivasspor ve Altayspor, maçlarında gol yemedi. - KAYSERİ

Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi
Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi

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Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı Silviu Lung, 5 sezonda 125 lig maçı oynadı Silviu Lung, 5 sezonda 125 lig maçı oynadı
Kaynak: İHA

Kayserispor, Cenk Gönen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor 38 maçta 61 gol yedi - Son Dakika
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