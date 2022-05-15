Kayserispor 47 puana ulaştı - Son Dakika
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Kayserispor 47 puana ulaştı

15.05.2022 09:32
Kayserispor 47 puana ulaştı

Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında puanını 47'ye yükseltti.

Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında puanını 47'ye yükseltti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 3-0 kazanarak puanını 47'ye yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında Gökhan Sazdağı (2) ve Hayrullah Erkip'in golleri ile 3 puana erişen sarı kırmızılılar, sahasında 6 maç sonrasında kazandı.

Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve son Yeni Malatyaspor maçında 3 puanı 3 golle alan Kayserispor, son hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kayserispor 47 puana ulaştı
Kayserispor 47 puana ulaştı
Kayserispor 47 puana ulaştı
Kayserispor 47 puana ulaştı

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Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 47 puana ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor 47 puana ulaştı - Son Dakika
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