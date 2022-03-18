Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Son Dakika

Alanyaspor maçı sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve ceza alan Yukatel Kayserispor'a, Konyaspor maçında yaşanan olaylardan ötürü de ceza geldi.

Konyaspor ile sahasında oynadığı Süper Lig maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Kayserispor'a para cezası verildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kayserispor-Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verildiği açıklandı. - KAYSERİ