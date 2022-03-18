Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

18.03.2022 09:19
Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Alanyaspor maçı sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve ceza alan Yukatel Kayserispor'a, Konyaspor maçında yaşanan olaylardan ötürü de ceza geldi.

Alanyaspor maçı sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve ceza alan Yukatel Kayserispor'a, Konyaspor maçında yaşanan olaylardan ötürü de ceza geldi.

Konyaspor ile sahasında oynadığı Süper Lig maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Kayserispor'a para cezası verildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kayserispor-Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verildiği açıklandı. - KAYSERİ

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

YORUMLAR
500

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı
08:13 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:13 Ukrayna Ordusu'nun içindeki Nazi Azov Taburu paylaştı: Tankı böyle vurmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement