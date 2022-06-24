Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok

24.06.2022 22:49
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a 3 transferi dönemi yasak geldiği hakkında çıkan iddialar hakkında konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Bize ulaşan bir tebligat yok" dedi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a 3 transferi dönemi yasak geldiği hakkında çıkan iddialar hakkında konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Bize ulaşan bir tebligat yok" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, 2022-2023 sezonu öncesi transfer tahtası kapalı olan Kayserispor'a 3 transfer dönemi yasak geldiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Konu ile ilgili açıklama yapan başkan Berna Gözbaşı, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) bize gelen bir tebligat yok. Tebligat bizden önce basın kuruluşlarına gitmiyordur" dedi.


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Kaynak: DHA

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok - Son Dakika
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