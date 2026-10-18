Kayserispor evinde Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı, Hasani iki gol attı - Son Dakika
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Kayserispor evinde Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı, Hasani iki gol attı

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1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı. Gökhan Karadeniz'in 2. dakikada attığı golle geriye düşen Kayserispor, Hasani'nin 70. dakikada penaltıdan ve 82. dakikadaki golleriyle öne geçti ancak 87. dakikada Yasir'in golüne engel olamadı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan Jin Jo Ho'nun penaltı noktasına pasında kaleci ile Gökhan ile karşıya kalan Gökhan Karadeniz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Seferi'nin şutunda kaleci Birkan gole izin vermedi.

40. dakikada Görkem'in savunmanın arkasına doğru gönderdiği pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Moreno'nun şutunda kaleci Birkan topu uzaklaştırmayı başardı.

65. dakikada Benhur'un pasıyla kaleye yönelen Hasani, Cissokho ile girdiği mücadele sonrası yerde kalınca hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu incelemek üzere monitöre gelen hakem Asen Albayrak, kararını değiştirmeyerek penaltı atışının kullanılmasını istedi.

70. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hasani, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

82. dakikada Seferi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Moreno topu ceza sahasındaki Hasani'ye gönderdi. Hasani, yeden gelen topa dokunarak takımını öne geçirdi. 2-1

87. dakikada Polat'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpa üzerinden Yasir'in şutunda top ağlara geldi. 2-2

Hakemler: Asen Albayrak, Emrah Ünal, Oğuzhan Kocaçoban

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Kayra Cihan dk. 85), Semih Güler, Tabidze, Mert Göçkan (Murat Cem Akpınar dk. 62), Ensar Kemaloğlu (Hasani dk. 46), Sinan Kurt, Benhur Keser (Oğulcan Çağlayan dk. 85), Görkem Sağlam, Seferi, Moreno

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Fethi Özer, Brenet, Ataol Taylan Karapınar, Dulca, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Atila Gerin

Batman Petrolspor: Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Pedrinho dk. 75), Metehan Mert, Doria, Polat Yaldır, Cissokho (Oğuz Gürbulak dk. 86), Jin Jo Jo (Emirhan Aydoğan dk. 90), Benny (David dk. 86), Biron, Buğra Çağıran (Yasir Subaşı dk. 46), Gökhan Altıparmak

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, İmeri, Gökhan Karadeniz, Karan Topdemir, Devran Bozardıç

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Hasani (dk. 70 pen. ve 82) (Kayserispor), Gökhan Karadeniz (dk. 2), Yasir (dk. 87) (Batman Petrolspor)

Kırmızı kart: Selçuk Şahin (Teknik Direktör) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Benny, Jo Jin Ho (Batman Petrolspor)

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporGökhan KaradenizKayserisporSporSon Dakika

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