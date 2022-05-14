Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor - Son Dakika
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Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor

14.05.2022 08:42
Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, 3 puan için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin 37. hafta maçında sahasında oynayacağı zorlu müsabaka için hazırlıklarını dün tamamlayan sarı kırmızılılarda hedef 3 puan. Yeni Malatyaspor maçında sakatlıkları devam eden Mert Çetin, Mario Gavranovic ve Bernard Mensah forma giymeyecek. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor
Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor
Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor
Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor - Son Dakika


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