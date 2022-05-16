Kayserispor sahasında 10 kez kazandı - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.
Süper Lig 2021-2022 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Kayserispor, 34 puan topladı. Sahasında 19 maça çıkan sarı kırmızılılar, 10 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 5 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 32 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 22 gol gördü. 34 puan toplayan Kayserispor üst üste 9 iç saha maçını mağlup olmadan noktaladı.
Kayserispor'un 2021-2022 futbol sezonunda sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:
Kayserispor- Adana Demir 1-1
Kayserispor- Kasımpaşa 2-0
Kayserispor- Galatasaray 3-0
Kayserispor- Trabzonspor 1-2
Kayserispor-Karagümrük 2-1
Kayserispor-Göztepe 1-1
Kayserispor- Antalyaspor 2-0
Kayserispor- Gaziantep 0-0
Kayserispor- Sivasspor 3-0
Kayserispor- Altay 1-0
Kayserispor- Başakşehir 1-0
Kayserispor- Hatayspor 4-3
Kayserispor- Giresunspor 2-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-2
Kayserispor- Konyaspor 2-3
Kayserispor- Fenerbahçe 0-4
Kayserispor-Ç. Rizespor 1-1
Kayserispor- Beşiktaş 2-3
Kayserispor-Yeni Malatya 3-0 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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