Kayserispor sahasında 10 kez kazandı - Son Dakika
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Kayserispor sahasında 10 kez kazandı

16.05.2022 08:40
Kayserispor sahasında 10 kez kazandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Kayserispor, 34 puan topladı. Sahasında 19 maça çıkan sarı kırmızılılar, 10 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 5 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 32 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 22 gol gördü. 34 puan toplayan Kayserispor üst üste 9 iç saha maçını mağlup olmadan noktaladı.

Kayserispor'un 2021-2022 futbol sezonunda sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

Kayserispor- Adana Demir 1-1

Kayserispor- Kasımpaşa 2-0

Kayserispor- Galatasaray 3-0

Kayserispor- Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-1

Kayserispor-Göztepe 1-1

Kayserispor- Antalyaspor 2-0

Kayserispor- Gaziantep 0-0

Kayserispor- Sivasspor 3-0

Kayserispor- Altay 1-0

Kayserispor- Başakşehir 1-0

Kayserispor- Hatayspor 4-3

Kayserispor- Giresunspor 2-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

Kayserispor- Konyaspor 2-3

Kayserispor- Fenerbahçe 0-4

Kayserispor-Ç. Rizespor 1-1

Kayserispor- Beşiktaş 2-3

Kayserispor-Yeni Malatya 3-0 - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor sahasında 10 kez kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor sahasında 10 kez kazandı - Son Dakika
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