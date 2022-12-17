Kayserispor'da Berna Gözbaşı dönemi sona erdi! Eski asbaşkan Ali Çamlı, sarı kırmızılıların yeni başkanı oldu

Süper Lig ekibi Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanı daha önce de kulüpte görev alan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı oldu.

KAYSERİSPOR'DA ALİ ÇAMLI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kayserispor'un Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi"nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulübün borcunun 795 milyon TL olduğu açıklandı. Daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık görevinde bulunan Ali Çamlı, Süper Lig ekibinin yeni başkanı oldu.

SEÇİME NASIL GİDİLDİ?

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı." ifadelerini kullanmış ve daha sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.