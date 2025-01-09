Kazadan Sonra Yüzmede Başarı

Spor

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu.

Edirne'de 5 yıl önce teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesiyle yaralanarak yürüme yetisini yitiren Altıntaş, tekrar adım atabilmek için yüzmeye başladı.

Yüzme sayesinde kaslarının gelişmesiyle yürüteç yardımıyla adım atmaya başlayan Altıntaş, antrenörü Anıl Bulut'un tavsiyesi üzerine bedensel engelliler için düzenlenen yarışmalara katılmaya karar verdi.

Altıntaş, geçen ay Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Vize Yarışlarında üçüncü olma başarısını gösterdi.

"İlk katıldığımız yarışmada çok bir başarı beklemedik açıkçası"

Altıntaş, AA muhabirine, ilk defa katıldığı yarışlarda üçüncü olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Yüzmenin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini ifade eden Altıntaş, "Güzel bir derece aldığım için mutluyum. İnşallah daha iyi dereceler almak için bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. İlk deneyimimiz olduğu için biraz heyecanlıydık, stresliydik. İlk katıldığımız yarışmada çok bir başarı beklemedik açıkçası. Bizim için sürpriz oldu. Çünkü düzgün bir şekilde hazırlanamadık ama ona rağmen başarılı olduk. Bundan sonra daha iyi hazırlanıp daha iyi dereceler almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Antrenör Anıl Bulut da Sadık Altıntaş'ın yüzmenin insanın hayatını nasıl değiştirdiğini herkese gösterdiğini dile getirdi. Yüzmede Sadık Altıntaş'ın güzel başarılara imza atmaya devam edebileceğini belirten Bulut, şunları söyledi:

"Çok uzun bir hazırlık sürecimiz olmadığı için yarışlarda derece beklemiyorduk. 50 metre serbestte Türkiye üçüncülüğü aldık. Gayet başarılıydı, kendisini kutluyorum. Fırsat verdiğimizde engelli bireylerimize, çocuklarımıza kesinlikle başarı sağlayacaklarımı düşünüyorum."