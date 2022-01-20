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Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı - Son Dakika

Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı

20.01.2022 14:41
Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile Türk Kızılay, Samsunspor takım otobüsünün kaza yaptığı 20 Ocak 1989'un yıl dönümünde düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile 1965 ünite kan bağışını hedefliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile Türk Kızılay, Samsunspor takım otobüsünün kaza yaptığı 20 Ocak 1989'un yıl dönümünde düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile 1965 ünite kan bağışını hedefliyor.

20 Ocak 1989 tarihinde Malatya deplasmanına doğru yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs Havza'da bir kamyon ile çarpışmıştı. Yaşanan kazada dönemin Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar da kaza sonrası aldığı yara nedeniyle 32 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Kazanın 33. yıl dönümünde çeşitli anma etkinlikleri yapıldı. Bu kapsamda Samsunspor ile Türk Kızılay, Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyanın açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bizim için önemli bir tarih. 33 yıl önce Samsunspor'da görev yapan futbolcu, teknik direktör ve şoförün vefat ettiği kazanın yıl dönümündeyiz. Hayatını kaybeden isimleri mezarları başında andık. 2 olayı birleştirmiş olduk. Samsunspor ve Türk Kızılay'ın birlikteliğinde yeni kan ve canlara ihtiyacımız var. Bu manada Samsunspor sevdalıları kan bağışı organizasyonu yapmayı teklif ettiler. Bizler de bu düşünceyi çok beğendik. Kan ihtiyacı her zaman mevcut. Bu organizasyon ile inşallah bir derde derman oluruz" şeklinde konuştu.

Kan bağışının her zaman önem arz ettiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "33 yıl önce bizi yasa boğan Samsunspor bugün de yine o aynı acıyı hissettiğimiz dönemde Türk Kızılay ile birlikte kan bağışı etkinliğindeyiz. O kazada vefat eden herkese Allah rahmet eylesin. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Başkan vekili Savaş Boyar: "Samsunspor olarak bu kan bağışı kampanyasının bir parçasıyız"

Yeterli sayıda kan bağışı toplamayı hedeflediklerini dile getiren Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, "Aradan 33 yıl geçmesine rağmen kazanın anısına bugün kan bağışı kampanyası başlattık. Kampanyaya başından itibaren sahip çıkan valimiz ve başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Samsunspor olarak bu kan bağışı kampanyasının bir parçasıyız. İnşallah bu kampanya sayesinde yeterli sayıda bağış yapılır ve birçok ihtiyaca cevap olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılay Samsun Şube Başkanı Bulut: "Kan veren herkese lisanslı Samsunspor forması hediye ediyoruz"

Kampanya kapsamında Samsunspor forması da hediye ettiklerini belirten Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, şunları söyledi:

"Kampanya ile birlikte 1965 ünite kan bağışı toplamayı hedefliyoruz. Çünkü Samsunspor 1965'te kuruldu. Samsunspor taraftarlarının bu kampanyaya destek vereceğini biliyoruz. Türk Kızılay'ın asıl başkanı il valileridir. Valimiz Zülkif Dağlı da bu bilinçle çok özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Kızılay bir şey vererek kan almaz ama bugün özel bir gün. Samsunspor yöneticileri ve bağışçılar bizlere Samsunspor'un lisanslı formalarını verdiler. Kampanya kapsamında kan veren herkese Samsunspor forması hediye ediyoruz."

10 gün boyunca sürecek kampanya kapsamında kan veren her taraftara orijinal lisanslı Samsunspor forması hediye edilecek. Etkinliğe ayrıca İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ve taraftarlar da katıldı. - SAMSUN

Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı
Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı
Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı

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Samsunspor, Kan Bağışı, Kızılay, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kazanın 33. yıl dönümünde hedef 1965 ünite kan bağışı - Son Dakika
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