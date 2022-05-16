Kelizaferspor 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Kelizaferspor 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

16.05.2022 14:47
Kelizaferspor 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Manisa 1. Amatör Küme Salihli Yaz Ligi ekiplerinden Kelizafer Spor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Manisa 1. Amatör Küme Salihli Yaz Ligi ekiplerinden Kelizafer Spor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

K Grubu'nda Kemerdamlarıspor deplasmanına konuk olan lider Kelizafer Spor, takımın tecrübeli isimlerinden Murat Çark'ın attığı golle maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Kelizafer Spor, bu skorla ligin bitimine 3 hafta kala grup birinciliğini garantiledi ve 12 Haziran Pazar günü oynanacak Play Off Final maçını beklemeye başladı.

Salihli Kelizaferspor Kulüp Başkanı Alim Teker, final maçından galip ayrılıp sezon başı koydukları Süper Amatör Lig hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. - MANİSA

Kelizaferspor 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Kelizaferspor 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

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Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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