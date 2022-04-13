Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı - Son Dakika
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Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı

13.04.2022 11:46
Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 12 branşta yapacağı yaz spor okulları ve özel turnuvalar için ön hazırlık toplantısı yaptı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 12 branşta yapacağı yaz spor okulları ve özel turnuvalar için ön hazırlık toplantısı yaptı.

Her yıl ortalama 5 bin öğrencinin yararlandığı yaz spor okulları düzenleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yönetim kurulu ve antrenörlerini bir araya getirerek ön hazırlık toplantısı yaptı. Okulların kapanmasının ardından geleneksel olarak öğrencilere spor faaliyetleri sunan kulüp, özel günlerde yaptığı turnuva önerilerini de değerlendirdi. Kulüp Başkanı Hakan Çatal, ön değerlendirme toplantısında antrenörlerin önerilerini de değerlendirdiklerini söyledi.

"Sosyal faaliyetler de var"

Bu yaz da 7-16 yaş arasındaki çocukları kucaklayacak olan yaz spor okullarının her ayrıntısını planlayacaklarını belirten Başkan Çatal, en az 5 bin katılım beklediklerini söyledi. Bu çerçevedeki çalışmalarında çocuklara sadece spor yaptırmadıklarını vurgulayan Çatal, "Kültürel ve sosyal faaliyetler de yapıyoruz. Örneğin Dokuma Park, Antalya Stadyumu, Kepez Macera Ormanı gibi yerleri de ziyaret ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı

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Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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