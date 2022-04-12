Kepez'in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Kepez'in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor

12.04.2022 11:24
Kepez'in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor

Kızlar Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) ilk kez Süper Lig ayarında oynayan Kepez Belediyesi Antalya 07 Basketbol Takımı, liginin devleriyle boy ölçüşmeye başladı.

Kızlar Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) ilk kez Süper Lig ayarında oynayan Kepez Belediyesi Antalya 07 Basketbol Takımı, liginin devleriyle boy ölçüşmeye başladı. Süper Lig takımlarının altyapı takımlarına deneyim kazandırmak amaçlı başlatılan ligde ter döken Kepez'in kızları, yenilseler bile gösterdikleri gelişimleri ve mücadeleleriyle hem taraftarlarından hem de kulüp yönetiminden takdir aldı.

"Başkandan tebrik"

Geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2 sayı farkla yenilen takım, bu hafta karşılaştığı Fenerbahçe maçını da 9 sayı farkla kaybetti. Ancak sezonun ilk maçlarına göre büyük ilerleme gösteren takımı, Kepez Belediyesi Kulübü Başkanı Hakan Çatal tebrik edip alkışladı. Maç sonunda salona inip oyuncularıyla konuşan Çatal, "Özgüven açısından yükselme görüyoruz. Top paylaşımı, hücumlardaki top kullanmanız çok gelişmiş. Demek ki gelişim ligi düzenlenmesinin amacı buymuş ve biz amacımıza ulaşıyoruz. Biz izleyici olarak memnun kaldık. Gelecek sezonlarda çok daha farklı oynayacağınıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kepez'in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor
Kepez'in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor
Kepez'in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor

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Spor Toto Süper Lig, Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kepez'in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor - Son Dakika


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