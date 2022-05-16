Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum

16.05.2022 23:30

Adana Demirspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra açıklamalar yaptı. Attığı golden sonra kendisiyle özdeşleşen "Harry Potter" sevincini neden yapmadığı sorulan milli futbolcu, çok yorgun olduğunu söyledi. Kerem açıklamasında, "Bugün çok fazla istediklerimi yapamadım, kendime kızdım bu yüzden. Belki de bu yüzden gol sevincini yapmadım. Sahada her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum." dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"İHTİYAÇ DUYMADIM"

Kendisiyle özdeşleşen gol sevincini neden yapmadığı sorulan Kerem Aktürkoğlu, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Ama bu sezonun ardından bir anlam ifade etmiyor. Mental açıdan ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hem mental ve fiziken çok yorgunum. Gol sevincim o anda içimden gelmedi demeyeyim ama ihtiyaç duymadım." dedi.

"KENDİME KIZDIM"

Genç futbolcu ayrıca, " Milli Takım'la birlikte 52 maça çıktım. Gerçekten çok fazla. Mental olarak hem de fizik olarak çok yorucu bir sezon. Bu sezon bizim için iyi geçmedi takım olarak. Bunun vermiş olduğu mental yorgunluk var, bunlar da etkiliyor. Fiziki yorgunluk da eklenince performans olarak istenilen seviyeye çıkamıyorsunuz. Bugün çok fazla istediklerimi yapamadım, kendime kızdım bu yüzden. Belki de bu yüzden gol sevincini yapmadım. Sahada her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. İnşallah sakatlanmadan ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, 'Harry Potter' sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum - Son Dakika


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