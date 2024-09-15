Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Debüsü

Spor

Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı

İSTANBUL,

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla ilk maçında gole buluştu. Aktürkoğlu'nun golünün asistini ise bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü yaptı.

Portekiz Ligi'nin 5'inci haftasında Benfica, Santa Clara'yı ağırladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye Orkun Kökçü ile beraber ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, 27'nci dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle topu ağlara gönderdi. Aktürkoğlu 1 gol attığı maçta 73 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü de 82 dakika forma giyerken, 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı.