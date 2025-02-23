Kerem ve Orkun, Benfica'yı zirveye taşıdı - Son Dakika
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Spor

Kerem ve Orkun, Benfica'yı zirveye taşıdı

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Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 23. haftasında Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcularımızdan Kerem oyuna sonradan girerek asist yaparken, Orkun ise penaltıdan gol attı. Portekiz ekibi, bu sonuçla ligde maç fazlasıyla lider oldu. Milli futbolcularımız hafta içerisinde 3-3 beraberlik sonuçlanan ve Benfica'nın tur atladığı Şampiyonlar Ligi maçında da 1'er gol atmıştı.

23.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:29
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Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 23. haftasında Boavista'yı konuk etti. Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmaya Kerem ve Orkun damga vurdu.

KEREM'DEN ASİST, ORKUN'DAN GOL

Benfica, 28. dakikada Bruma'nın asisti ve Andrea Belotti'nin golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Boavista, 51. dakikada Reisinho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 68. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Vangelis Pavlidis'e asist yaptı ve fark 2'ye çıktı. Orkun Kökçü ise 77. dakikada penaltıdan golünü attı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Benfica, puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Boavista ise ligde arka arkaya 8. yenilgisini aldı ve 12 puanla son sırada kaldı. Benfica, gelecek hafta Nacional'i ağırlayacak. Boavista ise sahasında Santa Clara'yı konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE TABELA YAPTILAR

Öte yandan Benfica, deplasmanda 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, hafta içerisinde bu karşılaşmalarda da skor katkısı vermişti. Kerem 22. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Orkun da 84. dakikada fileleri sarsarak takımına turu getiren golü atmıştı.

Kerem ve Orkun, Benfica\'yı zirveye taşıdı

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Son Dakika Spor Kerem ve Orkun, Benfica'yı zirveye taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    keroyu geçen hafta kovucaz takımdan göndericez demiyormuydu benfica 6 16 Yanıtla
  • Casper:
    Sanki Şampiyon Oldular 2 15 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    kerem in oyununda bagajı fazla! 1 3 Yanıtla
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