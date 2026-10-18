Kılıç Federasyon Kupası Samsun'da 27 şehirden 612 sporcuyu ağırlayarak sona erdi - Son Dakika
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Kılıç Federasyon Kupası Samsun'da 27 şehirden 612 sporcuyu ağırlayarak sona erdi

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Kılıç Federasyon Kupası Samsun\'da 27 şehirden 612 sporcuyu ağırlayarak sona erdi
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Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Kılıç Federasyon Kupası, 27 şehirden 612 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Turnuvada erkekler ve kadınlarda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde altın madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Kılıç Federasyon Kupası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Salonu'ndaki turnuvaya 27 şehirden 612 sporcu katıldı.

Turnuvanın son gününde final müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkekler kategorisinin 14 yaş altı müsabakalarında Balestra Eskrim Kulübü sporcusu Ali Arjen Memiş, 12 yaş altı mücadelelerinde Samsun En Garde Eskrim Spor Kulübü sporcusu Cihangir Pehlivan, 10 yaş altı maçlarında ise Balestra Eskrim Kulübü sporcusu Ayaz Şen birinci oldu.

Kadınlar kategorisinin 14 yaş altı müsabakalarında turnuvaya ferdi olarak katılan Lara Kaya, 12 yaş altı mücadelelerinde Parat Ripost Akademi sporcusu Zeynep Aytekin, 10 yaş altı maçlarında ise Balestra Eskrim sporcusu Defne Çalışkan altın madalya kazandı.

Turnuva, madalya töreni ile sona erdi.

Kaynak: AA
TurnuvaTürkiyeSamsunSporSon Dakika

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