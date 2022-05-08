Kılıç: "Gençlere sporu sevdirin" - Son Dakika
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Kılıç: "Gençlere sporu sevdirin"

08.05.2022 09:02
Kılıç: "Gençlere sporu sevdirin"

Eski Kırkpınar Başpehlivanlarından Recep Kılıç, "Yetenekli gençlerin sporda başarılı olmasını, spora yatkın olmayanların ise ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayın" dedi.

Eski Kırkpınar Başpehlivanlarından Recep Kılıç, "Yetenekli gençlerin sporda başarılı olmasını, spora yatkın olmayanların ise ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayın" dedi.

Recep Kılıç, Hatay'ın Erzin ilçesinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldiği toplantıda, güreşe 1973 yılında kendi imkanları ile başladığını ve 1993 yılına kadar güreştiğini söyledi.

1990-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra minder güreşlerinde 10 yıl Türkiye şampiyonu ve Balkan ikincisi olduğunu anlatan Kılıç, 1987 yılında Kırkpınar Başpehlivanı olduktan sonra o yıllarda Başbakan Turgut Özal'ın elinde Altın Kemer aldığını söyledi. Kılıç, "Eğer ki 3 kez üst üste başpehlivan olabilseydim çok büyük projelerim vardı. Gerek memleketim Hatay'a gerekse diğer illerde bu sporun yapılmasını sağlayacak ve gençlerin yetişmesi için spor okullarının hayata geçmesini sağlayacaktım, kısmet değilmiş" diye konuştu.

"Başarıya ulaşmak için mücadelenizde asla vazgeçmeyin" tavsiyesinde bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Yeni projeler üretin, gençlere sporu sevdirin. Yetenekli gençlerin sporda başarılı olmasını, spora yatkın olmayanları ise ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayın. Genç bir insan ömür boyu doğru spor yapmayı öğrenecek. Güçlü bir fiziğe sahip olacak. Sağlıklı gelişecek. Çabuk hareket edecek, esnek ve hareketli olacak. Dayanıklı ve dirençli olacak. Kolay iletişim kuracak ve özgüveni her konuda tam olacak. Öğrenme kapasitesi artacak, topluma uyumu kolaylaşacak. Çevresiyle daha kolay ve sağlıklı iletişim kurabilecek. Okul ve iş hayatlarında verimlilik artacak, ömür boyu sağlıklı ve kaliteli yaşam sürebilecekler." - HATAY

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Togo Cumhuriyeti, Recep Kılıç, Turgut Özal, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kılıç: 'Gençlere sporu sevdirin' - Son Dakika


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