Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü

14.08.2022 01:09

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan, "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun 'Salako, Davaro, Feyzo ve Maho' olan cevap şıkları programın sunucusu Kenan İmirzarlıoğlu'na kahkaha attırdı.

Yarışmada sorulan ilginç sorular nedeniyle sık sık gündem olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu sefer de bir spor sorusuyla gündeme geldi.

FUTBOLCUNUN SOYADI SORULDU

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.

50 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

SORU: "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?"

A: Salako

B: Davaro

C: Feyzo

D: Maho

CEVAP: SALAKO (A)

Yarışması soru karşısında çekilme hakkını kullanarak 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

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Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü - Son Dakika
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