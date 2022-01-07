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Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı - Son Dakika

Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı

07.01.2022 23:49

A Milli Takım'ın kaptanlarından Hakan, İtalya'da üst üste ikinci kez ayın futbolcusu seçildi. Hakan, üst üste ikinci kez bunu başaran ilk Türk futbolcu ünvanını aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de gösterdiği performans İtalya futboluna damga vurdu. Sezon başında Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Milli futbolcumuz, üst üste ikinci kez İtalya'da ayın futbolcusu seçildi.

Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor! Hakan Çalhanoğlu, kimsenin başaramadığını yaptı

MESLEKTAŞLARI VERDİ

Yıldız oyuncu, İtalyan Futbolcular Derneği'ndeki oylarla aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi. Hakan'dan başka daha önce İtalya'da üst üste iki kez ayın futbolcusu seçilen bir Türk olmamıştı.

10 NUMARA DEĞİL

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon klasik 10 numarada oynamamasına rağmen 17 lig maçında 6 gol ve 8 asist üretti. Yıldız futbolcu Milli Takım'da yaptığı açıklamada, "Inter'de artık farklı bir roldeyim. 10 numara gibi değil de arkada oynuyorum. Ön taraftaki işleri artık gençler yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı - Son Dakika
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