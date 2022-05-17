Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu - Son Dakika
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Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu

17.05.2022 13:44
Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu

Kırıkkale'de farkındalık oluşturmak amacıyla "Ekranı kapat, dünyaya koş" sloganıyla ortaöğretim öğrencilerine yönelik halk koşusu düzenlendi.

Kırıkkale'de farkındalık oluşturmak amacıyla "Ekranı kapat, dünyaya koş" sloganıyla ortaöğretim öğrencilerine yönelik halk koşusu düzenlendi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca başlatılan "bağımlılıkla mücadele seferberliği" kapsamında Kırıkkale'de 3 kilometrelik parkurda yapılan koşuya 110 öğrenci katıldı.

Millet Bulvarı Bağdat Köprüsü'nden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yarışmada, erkelerde Çağrı İlkbahar birinci, Ferhat Özbek ikinci ve Selahattin Sefa Çetin üçüncü oldu. Kızlarda ise Melisa Tasa birinciliği, Narin Gül Çetin ikinciliği, Buket Boyter üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilere madalya ve para ödülü verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammet Yılmaz, yarışın ardından gazetecilere, bağımlıkla mücadele konusunda öğrencileri sportif etkinliklere yönlendirerek ekranlardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının gençleri sporla buluşturmak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Öğrencilerimizi özellikle sportif etkinlikler alanında güçlendirmek, onları bağımlılıkla mücadelede ve özellikle de ekrandan uzak tutmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğin birinci aşamasını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Erkeklerde birinci olan Çağrı İlkbahar da "Güzel ve keyifli bir yarış oldu. Birinci olarak tamamladım. Her alandaki bağımlık hepimiz için oldukça zararlı ama spor yapılarak bağımlıktan uzak durulabilir." dedi.

Kızların birinci Melisa Tasa ise spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını belirterek, düzenli ve disiplinli bir hayatlarının olduğunu kaydetti.

Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu
Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu
Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu
Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu
Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Kırıkkale, İlkbahar, Bağdat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale'de öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla koştu - Son Dakika


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