Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı: Güreşecek 40 başpehlivan belli oldu - Son Dakika
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Spor

Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı: Güreşecek 40 başpehlivan belli oldu

Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663. randevusunun ilk gün müsabakaları tamamlandı. Başpehlivanlık ön eleme turlarında rakiplerini yenen 8 başpehlivan, adını diğer müsabakalara yazdırdı. Cumartesi gününden itibaren altın kemer için güreşecek 40 başpehlivan belli oldu.

04.07.2024 19:19
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- Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı: Güreşecek 40 başpehlivan belli oldu

EDİRNE - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663'üncü randevusunun ilk gün müsabakaları tamamlandı. Başpehlivanlık ön eleme turlarında rakiplerini yenen 8 başpehlivan, adını diğer müsabakalara yazdırdı. Cumartesi gününden itibaren altın kemer için güreşecek 40 başpehlivan belli oldu.

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan güreşecek. Yağlı Güreşlerde yıl boyunca topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılım hakkı alırken, 8 başpehlivanın belirlenmesi için başpehlivanlık ön eleme müsabakası gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kırkpınar'da 40 başpehlivanla birlikte güreşmek için adını başpehlivanlık kategorisine yazdırmak isteyen 23 başpehlivan kayıt yaptırdı. Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayan güreşlerde, 23 başpehlivan kura çekiminin ardından rakipleriyle kol bağladı.

Rakiplerini yenen ve tur atlayan 8 başpehlivan, adını 40 başpehlivan kategorisine yazdırdı. Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman ile birlikte tur atlayan Şahali Kurt, Arif Akın, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz cumartesi günü rakipleriyle kol bağlayacak olan 40 başpehlivan kategorisine katılmaya hak kazandı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek 40 Başpehlivanın isimlerin şöyle:

"Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Şahali Kurt, Yunus Emre Yaman, Arif Akın, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun."

Kaynak: İHA

Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı: Güreşecek 40 başpehlivan belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı: Güreşecek 40 başpehlivan belli oldu - Son Dakika
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