Kızılcahamam Çağatay Orta Okulu, Tag Ragbi müsabakalarında üçüncü oldu - Son Dakika
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Kızılcahamam Çağatay Orta Okulu, Tag Ragbi müsabakalarında üçüncü oldu

26.05.2022 21:59
Kızılcahamam Çağatay Orta Okulu, Tag Ragbi müsabakalarında üçüncü oldu

2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Tag Ragbi Yıldızlar grubunda mücadele eden Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu Ragbi Takımı Trabzon Sürmene'de yapılan müsabakalarda 3. oldu.

2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Tag Ragbi Yıldızlar grubunda mücadele eden Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu Ragbi Takımı Trabzon Sürmene'de yapılan müsabakalarda 3. oldu.

Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu Ragbi Takımı, Yıldızlar Tag Ragbi müsabakaları için gittiği Trabzon Sürmene ilçesinde grubunda bulunan Hakkari Şemdilli İmam hatip Ortaokulu, Diyarbakır İmam hatip Ortaokulu, Adana ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu, Burdur hüsnü Bayer Ortaokulu ve kendisi ile 5 takımdan 2 takımı yenerek 3. oldu.

Takım Antrenörü Engin Tombul yaptığı açıklamada "Tag Rabi Sporunun ülkemizde geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına başlatılmış olup öğrencilerimizin okul sporlarına katılımın artırılması adına güzel bir lig hazırlandı ve bu ligde şehirlerin takımları mücadele ederek bizlerde ilimizi İlçemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bizleri bu müsabakalara gönderen İlçe Kaymakamımız Can Aksoy'a, ulaşımda desteklerini esirgemediği için Belediye Başkanımız Süleyman Acar'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Veli Karakuş'a, İlçe Spor Müdürü Ersan Ünlü'ye, Okul müdürümüze, sporcularımıza, araç kaptanımız Necip Çakır'a ve velilerine çok teşekkür ediyorum inşallah önümüzdeki müsabakalarda daha iyi sonuçlar alarak ilçemize dönmek nasip olur" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kızılcahamam Çağatay Orta Okulu, Tag Ragbi müsabakalarında üçüncü oldu - Son Dakika


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