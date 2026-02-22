Knicks, Rockets'ı Yendi - Son Dakika
Knicks, Rockets'ı Yendi

22.02.2026 11:03
Knicks, Rockets'ı 108-106 mağlup ederken, Alperen Şengün 16 sayı ve 6 ribaundla oynadı.

NBA'de Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği New York Knicks'e 108-106'lık skorla yenilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı maçta Houston Rockets'ı 108-106'lık skorla mağlup etti ve 36. galibiyetini kazandı. New York'ta Karl-Anthony Towns 25 sayı, OG Anunoby ve Jalen Brunson da 20'şer sayıyla oynadı. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant ise 30 sayı, 6 ribaund ile katkı verdi.

Philadelphia'dan üst üste 4. yenilgi

New Orleans Pelicans ise Smoothie King Center'da mücadele ettiği Philadelphia 76ers'ı 126-111'lik skorla yendi. Bu sezonki 16. galibiyetini elde eden Pelicans'ta Jordan Poole 23 sayı, Zion Williamson da 21 sayıyla ön plana çıktı. Ligde üst üste 4, toplamda da 26. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 10 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 27 sayı ve Kelly Oubre de 25 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Phoenix Suns: 113 - Orlando Magic: 110

New Orleans Pelicans: 126 - Philadelphia 76ers: 111

Miami Heat: 136 - Memphis Grizzlies: 120

San Antonio Spurs: 139 - Sacramento Kings: 122

Chicago Bulls: 110 - Detroit Pistons: 126

New York Knicks: 108 - Houston Rockets: 106 - İSTANBUL

