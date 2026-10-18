Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'de Stoilov, gerçek performansa ulaştıklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'de Stoilov, gerçek performansa ulaştıklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor\'u 2-1 yenen Göztepe\'de Stoilov, gerçek performansa ulaştıklarını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımın 90 dakika boyunca yüksek hırs ve enerjiyle oynadığını ve gerçek performansına ulaşmaya başladığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, takım olarak gerçek performanslarına ulaşmaya başladıklarını söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, sahada çok iyi organize olarak değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularının 90 dakika boyunca takım halinde yüksek hırs ve enerjiyle oynadığını aktaran Stoilov, "Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu. Kocaeli iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergiledi. Takım olarak şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza bu en önemli nokta." dedi.

Stoilov, takım halinde bu performanslarına ulaşmalarının önemine değinerek "Şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün zemin iki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Oyuncuların hırsıyla 'maçı kazandık' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigKocaelisporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 19:30:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'de Stoilov, gerçek performansa ulaştıklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei