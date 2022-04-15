Kocaelispor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetin peşinde - Son Dakika
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Kocaelispor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetin peşinde

15.04.2022 17:11
Kocaelispor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetin peşinde

Kocaelispor, yeni teknik direktörü Fırat Gül yönetiminde çıkacağı ilk maç olan Bandırmaspor müsabakasına galibiyet parolasıyla çıkacak.

Kocaelispor, yeni teknik direktörü Fırat Gül yönetiminde çıkacağı ilk maç olan Bandırmaspor müsabakasına galibiyet parolasıyla çıkacak.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, hafta boyunca Körfez Brunga Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Hafta içerisinde takımın başına geçen Fırat Gül'ün, Kocaelispor ile ilk sınavı da Bandırmaspor karşısında olacak. Düşme hattındaki Kocaelispor için her maç final niteliği taşıyor. Rakip Bandırmaspor da bu mücadeleye ayrı bir motivasyonla çıkacak.

Çünkü puan tablosunun 2. sırasında yer alan 57 puanlı Ümraniyespor, haftayı bay geçecek. Ümraniye temsilcisinin 55 puanla hemen arkasında yer alan Bandırmaspor, galip gelmesi halinde bir üst sıraya tırmanacak.

Kocaelispor'da son maçta kırmızı kart gören Semih Karadeniz haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın 16.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. - KOCAELİ

Kocaelispor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetin peşinde

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Bandırmaspor, Spor Toto, Körfez, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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