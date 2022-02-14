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Milli raket, Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek - Son Dakika

Milli raket, Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek

14.02.2022 12:59
Milli raket, Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Kenan Eren Kahraman (13), milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olarak yurt dışındaki müsabakalarda yarışma hakkı kazandı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Kenan Eren Kahraman (13), milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olarak yurt dışındaki müsabakalarda yarışma hakkı kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Minikler Ferdi Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye şampiyonu olan Kahraman, 13-21 Şubat arasında Belçika ve Fransa'da düzenlenecek WTT Contender Uluslararası Masa Tenisi Open Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kahraman'ı tebrik ederek başarı diledi.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Milli takım sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. İnşallah Kocasinan'ın ve ülkemizin adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ülkemizi Belçika ve Fransa'da temsil edecek sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli raket, Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek

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Milli Takım, Kocasinan, Belçika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli raket, Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek - Son Dakika Spor


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