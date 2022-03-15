Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi

15.03.2022 14:08
Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi

Kayseri Birinci Amatör Küme E Grubu takımlarından Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon öncesinde Antrenör Necati Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Kayseri Birinci Amatör Küme E Grubu takımlarından Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon öncesinde Antrenör Necati Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Kulüp Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ahmet Adıbelli ile bir araya gelen Necati Öztürk sözleşme imzaladı. Bu sezon Birinci Amatör Küme E Grubu'nda zirve yarışı vermeye hazırlanan Kocasinan Yemlihaspor, kurduğu genç kadro ile dikkat çekiyor. Önceliklerinin centilmenlik olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Adıbelli; "Necati Öztürk hocamız ile anlaşmaya vardık. Genç bir kadro oluşturduk. Centilmenliği ön planda tutacak olan takımımız zirve yarışı verecek. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Kocasinan Yemlihaspor yeni sezonun ilk maçını Pazar günü Erkilet 1 Nolu Saha'da saat 14.00'da Pınarbaşı Belediyespor ile oynayacak. - KAYSERİ

Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi

YORUMLAR
500
Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa

Necati Öztürk, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:08 Afyonkarahisar'ın define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı!
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:14:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement