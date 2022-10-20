Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi - Son Dakika
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Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi

20.10.2022 00:31
Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi

Kolombiya'da oynanan Santa Fe-Cordoba maçında sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Santa Fe forması giyen Geisson Perea, serbest vuruşta rakibinin dikkatini dağıtmak için barajdayken cinsel organını gösterdi. Yaşanan pozisyonda Cordoba, serbest vuruştan yararlanamadı.

Cordoba'nın Sante Fe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta ilginç anlar yaşandı. Santa Fe forması giyen Geisson Perea, barajda rakibine cinsel organını gösterdi.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Cordoba'nın kazandığı serbest vuruşta Santa Fe barajında yer alan savunmacı Geisson Perea, rakibinin dikkatini dağıtmak için daha önce hiç başvurulmamış bir yolu denedi. Barajdayken şortunu aşağıya indiren Perea, rakibine cinsel organını gösterdi.

Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi

ÇABALARI GALİBİYETİ GETİRMEDİ

Yaptığı hareket ekranlara da yansıyan Perea, rakibinin dikkatini dağıtmak da son derece başarılı oldu. Cordoba o serbest vuruştan yararlanamadı. Ancak Geisson Perea'nın tüm uğraşlarına rağmen takımı Santa Fe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Santa Fe, Futbol, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi - Son Dakika
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